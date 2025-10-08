Consegne di cocaina a domicilio a Lipomo | arrestato pusher marocchino di 25 anni
Nel pomeriggio di ieri la polizia di Stato di Como ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 25enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.Brevi soste per spacciareGli agenti della squadra mobile di Como, impegnati nel. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: consegne - cocaina
Chiuse il locale Est Est Est di Como: consegne di cocaina sul porta carta igienica
Chiuso il locale Est Est Est di Como: consegne di cocaina sul porta carta igienica
Fingevano consegne di cibo a domicilio, ma in realtà spacciavano cocaina: a Pavia 11 persone finite nel mirino della Polizia >> https://tinyurl.com/3m95zpzv - facebook.com Vai su Facebook
Sono 14 i soggetti arrestati per spaccio dalla Polizia di Stato nella zona est di Roma. L’operazione, che ha permesso di scoprire laboratori di cocaina, serre indoor di marijuana e un sistema di consegne a domicilio con bici, monopattini e auto a noleggio, conf - X Vai su X
Consegne di droga a domicilio a Lipomo: arrestato 25enne irregolare - Il giovane fermato dalla Squadra Mobile di Como mentre effettuava brevi soste per lo spaccio. Lo riporta ciaocomo.it
Consegne a domicilio di cocaina con un’auto a noleggio: preso un 29enne - L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, condotta dalla Polizia di Stato di Como. ecodibergamo.it scrive