Consegne di cocaina a domicilio a Lipomo | arrestato pusher marocchino di 25 anni

Quicomo.it | 8 ott 2025

Nel pomeriggio di ieri la polizia di Stato di Como ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 25enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.Brevi soste per spacciareGli agenti della squadra mobile di Como, impegnati nel. 🔗 Leggi su Quicomo.it

