Consegnati alcuni lavori di manutenzione stradale sull' autostrada Palermo-Catania

Anas ha consegnato alcuni lavori di manutenzione stradale che rientrano nell’ambito del Piano di ammodernamento della A19. Tra i km 59,500 e 62,870, sono stati affidati i lavori di risanamento strutturale delle barriere di sicurezza e degli impalcati lungo il viadotto Imera II in entrambe le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: consegnati - alcuni

Durante la cerimonia di premiazione della Moma Winter Cup sono stati consegnati alcuni Premi Speciali Il premio per le Rappresentative più numerose, offerto da Sigma Modena Via Nobili e Via S. G. Bosco, è andato a Univolley Carpi e a Energy Volley P - facebook.com Vai su Facebook

Lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria tra Carnate e Monza: treni cancellati e ritardi fino a 90 minuti - Questa mattina alcuni lavori sulla linea ferroviaria tra le stazioni di Carnate Usmate e Monza hanno provocato rallentamenti, cancellazioni, variazioni di percorso e ritardi fino a 90 minuti sulle ... Secondo fanpage.it

Lavori al Marconcino. Pronto per settembre - Sono stati consegnati i lavori per il rifacimento della copertura del Marconcino, la struttura scolastica situata nel polo di San Paolo che ospita alcune classi dell’Istituto Marconi e che negli ... Si legge su lanazione.it