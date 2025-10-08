Conor McGregor squalificato | test antidoping saltati ma pronto per combattere alla Casa Bianca
Conor McGregor ha scritto importanti pagine di storia della MMA, laureandosi a più riprese Campione del Mondo dei pesi leggeri. Il fuoriclasse irlandese è stato un vero e proprio monumento delle arti marziali miste a livello internazionale, segnando in maniera indelebile la UFC (la promotion più importante) dal 2013 al 2020. Dopo la pandemia ha disputato soltanto un paio di incontri, entrambi persi contro lo statunitense Dustin Poirier per KO tecnico nel 2021. Dall’infortunio accusato nel secondo match non si è sostanzialmente più ripreso e il 37enne è un po’ uscito dalle scene, anche se ha sempre fatto parlare di sé fuori dall’ottagono. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: conor - mcgregor
“Prima mi molesti sessualmente e poi mi minacci di non dirlo”: la rapper Azealia Banks accusa Conor McGregor e pubblica le foto hot ricevute
Conor McGregor, confermata in appello la condanna per stupro in sede civile
Conor McGregor perde appello sul caso di aggressione sessuale
La Combat Sports Anti-Doping ha annunciato che il volto più celebre delle Arti Marziali Miste, Conor McGregor, ha accettato una squalifica di 18 mesi per non essere risultato reperibile in occasione di tre controlli antidoping La superstar irlandese potrà torn - facebook.com Vai su Facebook
Conor McGregor, Irlanda Cumhurbaskanligi adayligindan çekildi. - X Vai su X
Conor McGregor squalificato: test antidoping saltati, ma pronto per combattere alla Casa Bianca - Conor McGregor ha scritto importanti pagine di storia della MMA, laureandosi a più riprese Campione del Mondo dei pesi leggeri. Scrive oasport.it
Conor McGregor, squalifica ridotta per doping per farlo combattere alla Casa Bianca - Il campione irlandese, che non compete ufficialmente dal 2021, è tornato ad allenarsi nel 2025 ed ha accettato la squalifica ridotta e retrodatata al 20 settembre 2024 che gli consentirà di gareggiare ... msn.com scrive