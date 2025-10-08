Conor McGregor squalificato | test antidoping saltati ma pronto per combattere alla Casa Bianca

Conor McGregor ha scritto importanti pagine di storia della MMA, laureandosi a più riprese Campione del Mondo dei pesi leggeri. Il fuoriclasse irlandese è stato un vero e proprio monumento delle arti marziali miste a livello internazionale, segnando in maniera indelebile la UFC (la promotion più importante) dal 2013 al 2020. Dopo la pandemia ha disputato soltanto un paio di incontri, entrambi persi contro lo statunitense Dustin Poirier per KO tecnico nel 2021. Dall’infortunio accusato nel secondo match non si è sostanzialmente più ripreso e il 37enne è un po’ uscito dalle scene, anche se ha sempre fatto parlare di sé fuori dall’ottagono. 🔗 Leggi su Oasport.it

