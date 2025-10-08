Conor McGregor squalificato per 18 mesi dalla UFC | come farà a combattere alla Casa Bianca
La UFC ha squalificato McGregor per 18 mesi per non aver rispettato le norme dei controlli antidoping. Nonostante questo l'ex campione potrà comunque combattere alla Casa Bianca: ecco perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Prima mi molesti sessualmente e poi mi minacci di non dirlo”: la rapper Azealia Banks accusa Conor McGregor e pubblica le foto hot ricevute
Conor McGregor, confermata in appello la condanna per stupro in sede civile
Conor McGregor perde appello sul caso di aggressione sessuale
