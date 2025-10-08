Conor McGregor squalificato per 18 mesi dalla UFC | come farà a combattere alla Casa Bianca

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La UFC ha squalificato McGregor per 18 mesi per non aver rispettato le norme dei controlli antidoping. Nonostante questo l'ex campione potrà comunque combattere alla Casa Bianca: ecco perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conor - mcgregor

“Prima mi molesti sessualmente e poi mi minacci di non dirlo”: la rapper Azealia Banks accusa Conor McGregor e pubblica le foto hot ricevute

Conor McGregor, confermata in appello la condanna per stupro in sede civile

Conor McGregor perde appello sul caso di aggressione sessuale

conor mcgregor squalificato 18Conor McGregor squalificato per 18 mesi dalla UFC: come farà a combattere alla Casa Bianca - La UFC ha squalificato McGregor per 18 mesi per non aver rispettato le norme dei controlli antidoping. Da fanpage.it

conor mcgregor squalificato 18Doping, Conor McGregor sospeso 18 mesi: ma l'evento UFC di Donald Trump alla Casa Bianca è salvo - Doping, 18 mesi di squalifica per Conor McGregor: aveva saltato 3 controlli nel 2024. Si legge su sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Conor Mcgregor Squalificato 18