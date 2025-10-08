Conor McGregor sospeso dall’antidoping dell’Ufc
Conor McGregor è stato sospeso dalla Combat Sports Anti-Doping, l’agenzia che si occupa dei test per gli atleti di Ufc. Il fighter irlandese, star delle arti marziali miste, ha infatti mancato tre controlli nel 2024, i famigerati whereabout per cui i lottatori sono tenuti a comunicare i loro spostamenti in ogni momento al fine di essere reperibili in caso di test a campione. Inizialmente prevista per due anni, la squalifica è stata ridotta a 18 mesi in quanto ha collaborato all’inchiesta e in quel momento si stava riprendendo da un infortunio. Non finisce qui: la sospensione è stata infatti anche retrodatata al 20 settembre 2024: ciò significa che The Notorious potrà tornare sull’ottagono già nel marzo 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it
