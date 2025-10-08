Congressi al Palas è sempre tutto esaurito Il sindaco | L' obiettivo è costruire un ' Palas 2' al mare

Riminitoday.it | 8 ott 2025

Un "Palas 2" in zona mare. Il trasloco, almeno per quest'anno, a Pesaro del "Food marketing festival" offre al sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, l'occasione per ribadire la necessità di un "complemento" al Palacongressi. "Chiamiamolo pure Palas 2 ma comunque dobbiamo lavorare su questo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

