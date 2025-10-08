Confisca da 1,5 milioni ad un broker romano | villa al Fleming Rolex e cavalli di razza
Roma, 8 ottobre 2025 – Un alto tenore di vita proiettato nel lusso: una abitazione in zona Collina Fleming a Roma, auto a noleggio di alta gamma, abbigliamento e accessori di marca. E poi viaggi e soggiorni nelle più rinomate località estere, elevate rette scolastiche e universitarie. E’ quanto è stato documentato dagli investigatori prima che i beni di un broker della mano d’opera venissero sequestrati a seguito del provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Roma, su proposta del Questore di Roma. Ad eseguirlo la Divisione Anticrimine. Il provvedimento ablatorio ha riguardato un notevole compendio patrimoniale dal valore di circa 1,5 milioni di euro, composto da una società romana che opera per attività di intermediazione di manodopera e svolge analoga attività fungendo da tramite tra la grande distribuzione e i produttori attivi nel settore agroalimentare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
