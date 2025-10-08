Confindustria | No a miliardi per il debito

Confindustria: “38 miliardi di export in meno con i dazi al 30%”

Accordo Confindustria e Istituto San Paolo: fondo da 4 miliardi per gli investimenti. "Nuova start-up, energia, intelligenza artificiale"

Orsini (Confindustria): "Otto miliardi per le aziende. Tagliare l’Irpef non basta"

6.000 miliardi di euro di risparmi in Italia Secondo il Centro Studi di Confindustria, la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane può avere "un ruolo cruciale per accelerare gli investimenti". Sono infatti tante le risorse, spesso non investite, ferme sui conti correnti.

Intesa Sanpaolo e Confalb, Federturismo e Federterme hanno siglato un accordo per il rilancio delle imprese turistiche per €10 miliardi di finanziamenti, nell'ambito dei €200 miliardi dall'Accordo nazionale quadriennale con Confindustria.

Legge di bilancio, Orsini avvisa il governo: “Servono investimenti, non tagli per abbattere il debito. L’industria deve essere al centro della manovra” - “All'assemblea di Confindustria a maggio Giorgia Meloni, che so quanto sia vicino al mondo delle imprese, ha detto una frase che ho molto apprezzato: 'Volate alto'. Riporta affaritaliani.it

Aumentano i malumori in Confindustria in vista della manovra “pre elettorale” - Ovvero una trattativa condotta al riparo dei media che aveva visto da parte del governo tagliare Ace e Fondo Auto per dare in cambio un’Ire ... Da ilfoglio.it