Confindustria | No a miliardi per il debito

Lidentita.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'appello di Orsini a Giorgetti in vista della manovra. Venerdì i sindacati a Palazzo Chigi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

confindustria no a miliardi per il debito

© Lidentita.it - Confindustria: “No a miliardi per il debito”

In questa notizia si parla di: confindustria - miliardi

Confindustria: “38 miliardi di export in meno con i dazi al 30%”

Accordo Confindustria e Istituto San Paolo: fondo da 4 miliardi per gli investimenti. "Nuova start-up, energia, intelligenza artificiale"

Orsini (Confindustria): "Otto miliardi per le aziende. Tagliare l’Irpef non basta"

Legge di bilancio, Orsini avvisa il governo: “Servono investimenti, non tagli per abbattere il debito. L’industria deve essere al centro della manovra” - “All'assemblea di Confindustria a maggio Giorgia Meloni, che so quanto sia vicino al mondo delle imprese, ha detto una frase che ho molto apprezzato: 'Volate alto'. Riporta affaritaliani.it

confindustria no miliardi debitoAumentano i malumori in Confindustria in vista della manovra “pre elettorale” -  Ovvero una trattativa condotta al riparo dei media che aveva visto da parte del governo tagliare Ace e Fondo Auto per dare in cambio un’Ire ... Da ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Confindustria No Miliardi Debito