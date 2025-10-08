Confindustria Energia | Serve una legge quadro

Alla Conferenza annuale della federazione, il presidente Guido Brusco sollecita regole chiare e tempi certi per sbloccare investimenti strategici. Stop alla burocrazia, realismo sulla decarbonizzazione e dialogo con il sindacato. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Confindustria Energia: «Serve una legge quadro»

In questa notizia si parla di: confindustria - energia

Il nucleare è energia sostenibile, parola di Confindustria e dell’Enea

Accordo Confindustria e Istituto San Paolo: fondo da 4 miliardi per gli investimenti. "Nuova start-up, energia, intelligenza artificiale"

Confindustria, Orsini avverte sul costo dell’energia: “È insostenibile, politica non si divida sul bene del Paese”

Focus Energia settembre 2025: Periodico di Confindustria sulle tematiche energetiche ed ambientali http://dlvr.it/TNWnpZ - X Vai su X

Antonio Garamendi. Secondo il presidente della Confindustria spagnola (Ceoe) le priorità su cui intervenire sono la bassa produttività, l’alto costo dell’energia e l’eccesso di burocrazia. «Agire con determinazione» - facebook.com Vai su Facebook

«Via Energia», la conferenza annuale di Confindustria Energia: necessaria una legge quadro - I principali argomenti della conferenza annuale «Via Energia» sono stati investimenti e alleanze, energia come motore di sviluppo e leva industriale per la crescita e la sicurezza del Paese ... Si legge su corriere.it

Confindustria Energia, 'è necessaria una legge quadro' - Oggi più che mai, il sistema energetico italiano, ed europeo, si trova ad affrontare un momento di straordinaria complessità": Guido Brusco, presidente di Confindustria Energia, lo ha sottolineato ... Lo riporta ansa.it