Ci sono 57 imprenditori attivi in 19 comuni della provincia. Quattro Direttivi di categoria, coordinati da altrettanti presidenti, in due casi affiancati da due vice. Sono i primi numeri del nuovo Consiglio direttivo provinciale degli operatori del Turismo in Confesercenti: è l’esito dell’assemblea elettiva, che ha provveduto secondo Statuto all’aggiornamento quadriennale degli organismi. Il più nutrito è il gruppo Fiepet, ovvero i pubblici esercizi: 26 esercenti, 7 in più rispetto al passato, guidati da Giovanni Carli (attivo a Siena ) affiancato da Simone Agostinelli (Chiusi) e Elisa Pernarella (San Gimignano). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confesercenti Turismo. Ecco i nuovi vertici