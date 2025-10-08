Confcommercio Taranto | Contrastare l’evasione sì ma con equilibrio e rispetto delle  imprese

Tarantini Time Quotidiano Confcommercio  Taranto interviene sul tema delle nuove misure regolamentari che diversi comuni stanno valutando o hanno già attivato per subordinare il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio delle autorizzazioni commerciali e delle concessioni di posteggio alla regolarità dei tributi locali. Con una lettera indirizzata ai sindaci dei 29 comuni della provincia di Taranto a firma del                presidente Leonardo Giangrande, l’Associazione condivide l’obiettivo di una maggiore equità           fiscale, ma invita le amministrazioni ad adottare criteri equilibrati e sostenibili. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

