Confcommercio | indice di povertà torna ai massimi da gennaio

Imolaoggi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Misery Index di Confcommercio, che misura il disagio sociale, a settembre risale a 10,3 guadagnando 0,3 punti rispetto ad agosto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

confcommercio indice di povert224 torna ai massimi da gennaio

© Imolaoggi.it - Confcommercio: indice di povertà torna ai massimi da gennaio

In questa notizia si parla di: confcommercio - indice

confcommercio indice povert224 tornaConfcommercio, indice di povertà torna ai massimi da gennaio - Il Misery Index di Confcommercio, che misura il disagio sociale, a settembre risale a 10,3 guadagnando 0,3 punti rispetto ad agosto e tornando ai massimi da gennaio 2025 come risultato di un'ulteriore ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Confcommercio Indice Povert224 Torna