Condizioni di para-schiavitù negli opifici Tod' s la procura chiede l' amministrazione giudiziaria

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Milano ha chiesto l'amministrazione giudiziaria della Tod's spa per aver agevolato colposamente un "pesante sfruttamento lavorativo", lungo la propria filiera produttiva. La notizia anticipata da Reuters è stata confermata da varie fonti d'agenzia e dallo stesso Adolfo Urso. 🔗 Leggi su Today.it

