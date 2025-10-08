Condizioni di para-schiavitù negli opifici Tod' s la procura chiede l' amministrazione giudiziaria
La procura di Milano ha chiesto l'amministrazione giudiziaria della Tod's spa per aver agevolato colposamente un "pesante sfruttamento lavorativo", lungo la propria filiera produttiva. La notizia anticipata da Reuters è stata confermata da varie fonti d'agenzia e dallo stesso Adolfo Urso. 🔗 Leggi su Today.it
