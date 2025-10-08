Condanna per Francesco Liotti ad Atripalda | quattro anni e otto mesi per resistenza e spaccio

Avellinotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro anni e otto mesi di reclusione. È la pena stabilita dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, nei confronti di Francesco Liotti, quarantadue anni, già noto alle forze dell’ordine. La sentenza è arrivata al termine del processo celebrato con rito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: condanna - francesco

‘Ndrangheta a Carmagnola e infiltrata in un sindacato: chiesta condanna per il boss Francesco D’Onofrio e i suoi complici

Amianto nella Marina Militare, il Tribunale di Siracusa condanna il Ministero della Difesa: “Francesco Tomasi vittima del dovere”

condanna francesco liotti atripaldaAtripalda, droga negli slip: Liotti condannato a 4 anni e 8mesi di reclusione - Il 42enne è stato tratto in arresto a maggio dopo la breve fuga tentata nella Cittadina del Sabato Atripalda. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Condanna Francesco Liotti Atripalda