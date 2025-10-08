Condanna per Francesco Liotti ad Atripalda | quattro anni e otto mesi per resistenza e spaccio
Quattro anni e otto mesi di reclusione. È la pena stabilita dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, nei confronti di Francesco Liotti, quarantadue anni, già noto alle forze dell’ordine. La sentenza è arrivata al termine del processo celebrato con rito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Atripalda, droga negli slip: Liotti condannato a 4 anni e 8mesi di reclusione - Il 42enne è stato tratto in arresto a maggio dopo la breve fuga tentata nella Cittadina del Sabato Atripalda. Si legge su msn.com