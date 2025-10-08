Concorso poetico torna per tutti gli studenti toscani il premio ' Firenze per Mario Luzi'

Firenze, 8 ottobre 2025 – Non servono tante parole, ma solo quelle buone. Dedicato al grande scrittore e poeta italiano, torna il premio giovanile di poesia “ Firenze per Mario Luzi ”. Promosso dall'Assessorato all'educazione del Comune di Firenze in collaborazione con il quotidiano “ La Nazione ”, la casa editrice “ Le Lettere ” e il “ Centro Studi Mario Luzi La Barca ” di Pienza, il concorso poetico giunge alla quindicesima edizione: rivolto a tutti gli studenti di Firenze, dell’area metropolitana e della Regione Toscana. Il termine per la presentazione dei testi è il 2 febbraio 2026. Per scaricare il bando e la scheda di adesione al concorso: https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concorso poetico, torna per tutti gli studenti toscani il premio 'Firenze per Mario Luzi'

