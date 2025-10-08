Concorso docenti PNRR3 e percorsi abilitanti 2025 26 | ecco le novità RISPOSTE AI QUESITI

Ieri si è svolta una riunione al Ministero in cui l'Amministrazione ha comunicato che è stato firmato il decreto per il concorso PNRR3, per cui il bando è atteso nei prossimi giorni sia per infanzia primaria che secondaria, posto comune e posto sostegno. Al bando sarà allegata la tabella con la distribuzione dei posti per classe di concorso e regione. Si è è parlato altresì di percorsi abilitanti in corso di attivazione per l'anno accademico 202526. Chiara Cozzetto rappresentante del direttivo nazionale di Anief ne ha parlato in diretta con i nostri lettori. L'articolo Concorso docenti PNRR3 e percorsi abilitanti 202526: ecco le novità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it