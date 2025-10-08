Concorso 145 dirigenti tecnici disponibili gli elaborati della prova preselettiva AVVISO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito informa i candidati che, sul portale InPA e nella sezione “info bando” della piattaforma di reclutamento, è stato pubblicato l’avviso relativo alla visibilità degli elaborati della prova preselettiva del concorso per l’assunzione di 145 dirigenti tecnici a tempo indeterminato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - dirigenti

Dirigenti scolastici e DSGA nello stesso CCNL, concorso DS aperto ai direttori. Anquap: “Dopo 25 anni, serve una svolta”

Concorso ordinario 2023 dirigenti scolastici, ecco le graduatorie [AGGIORNATO con Marche]

Concorso Dirigenti Scolastici 2023: pubblicate le graduatorie di merito [In aggiornamento]

Concorso Dirigenti Presidenza Consiglio dei Ministri 2025 - Come studiare per la prova orale (tracce estratte) - facebook.com Vai su Facebook

Concorso Dirigenti scolastici – Preparazione alle prove scritte Dirscuola organizza un webinar aperto a tutti gli interessati, in programma lunedì 6 ottobre alle ore 16.30, dedicato ad approfondire strategie e strumenti innovativi per affrontare le prove scritte. - X Vai su X

Concorso Dirigenti tecnici, estrazione della prova preselettiva e aule per i candidati in possesso di decreti cautelari favorevoli - Sul portale InPA e sulla piattaforma reclutamento, nella sezione info bando relativa a “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. Riporta tecnicadellascuola.it

Concorso Ministero dell’Istruzione e del Merito, 145 posti per dirigente tecnico: bando, requisiti e domanda - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha indetto il bando di concorso per dirigenti tecnici con funzioni ispettive. Come scrive fanpage.it