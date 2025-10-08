Concorsi pubblici a Torino bandi per 45 posti | domanda entro il 17 ottobre 2025

Numerosi i posti messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino per varie figure professionali in sei concorsi pubblici. Ma occorre fare presto perché i sei bandi hanno tutti scadenza a breve, fissata al 17 ottobre 2025. Nel dettaglio, 35 assunzioni dovranno essere disposte per il profilo di cantoniere specializzato; sei posti, invece, riguardano il profilo di ingegnere con differenti professionalità; un posto ciascuno è riservato da altrettanti bandi di concorso ai profili di istruttore direttivo di vigilanza, funzionario e istruttore direttivo elaborazione dati e, infine, istruttore tecnico informatico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

