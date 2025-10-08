Conclusi i lavori dopo il crollo del solaio a scuola può riaprire il plesso di viale dei Picciotti

Palermotoday.it | 8 ott 2025

Con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto annunciato dall'amministrazione comunale torna a disposizione dell'istituto comprensivo Sauro-Franchetti il plesso di viale dei Picciotti dove un mese fa, fortunatamente prima dell'inizio dell'anno scolastico, si è verificato il crollo di un solaio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

