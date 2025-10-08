Conclusa la 35^ edizione di Romics | grandi maestri mostre straordinarie e un universo di emozioni tra fumetto cinema e musica
La 35^ edizione di Romics – Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, appena conclusa, ha registrato un grande successo di pubblico. Dal 2 al 5 ottobre, l’evento ha accolto visitatori nei 5 padiglioni di Fiera Roma, con oltre 70.000 mq di spazi espositivi. Romics, manifestazione fieristica internazionale certificata da ISFCERT, istituto ufficiale riconosciuto da Accredia, ha ospitato più di 350 espositori nazionali e internazionali. Rinnovate le collaborazioni istituzionali: sono 34 le imprese del Lazio nell’ambito della collettiva promossa da Regione Lazio, Lazio Innova e Camera di Commercio di Roma (tramite la sua Azienda Speciale, Sviluppo e Territorio), per valorizzare le imprese culturali e creative del territorio attraverso un’area espositiva dedicata per sostenere il sistema produttivo regionale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: conclusa - edizione
Cronoscalata "Pretalando" 2025: come si è conclusa la VI edizione dell'evento sportivo
Senigallia, l'onda di XMasters travolge la Spiaggia di Velluto: 65mila presenze per l'edizione 2025 appena conclusa
Nel cuore scintillante della Costa Smeralda, tra eleganza, tradizione e sport, si è conclusa con successo la quinta edizione dell'Italia Polo Challenge - Porto Cervo
Si è conclusa la ventesima edizione della Festa del Racconto, cinque giorni di cultura tra Carpi, Soliera, Campogalliano e Novi con oltre 15.000 partecipanti. La nostra Città ha ospitato, tra gli altri, Marcello Fois, Antonella Lattanzi e Cristiano Godano: eventi - facebook.com Vai su Facebook
Si è conclusa l’11ª edizione di @startcuplazio, l’appuntamento dedicato ai progetti di ricerca che vogliono trasformarsi in impresa, ma anche un importante momento di confronto sul futuro della ricerca e dell’imprenditorialità https://lazioinnova.it/news/i-vinc - X Vai su X
Romics 35° Edizione 2-5 ottobre 2025 - Scopriamo insieme come sono andati questi quattro giorni. Scrive icrewplay.com
Torna il Romics alla Fiera di Roma nel segno di Snoopy e dei Peanuts - Convogli speciali di Trenitalia e annullo dedicato delle Poste La 35^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, si terrà in Fiera Roma dal 2 al 5 ottobre. Riporta terzobinario.it