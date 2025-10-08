Conclusa la 35^ edizione di Romics | grandi maestri mostre straordinarie e un universo di emozioni tra fumetto cinema e musica

Nerdpool.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 35^ edizione di  Romics – Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, appena conclusa, ha registrato un grande successo di pubblico.  Dal 2 al 5 ottobre, l’evento ha accolto visitatori nei 5 padiglioni di Fiera Roma, con oltre 70.000 mq di spazi espositivi. Romics, manifestazione fieristica internazionale certificata da ISFCERT, istituto ufficiale riconosciuto da Accredia, ha ospitato più di 350  espositori nazionali e internazionali.  Rinnovate le collaborazioni istituzionali: sono 34 le imprese del Lazio nell’ambito della collettiva promossa da Regione Lazio, Lazio Innova e Camera di Commercio di Roma (tramite la sua Azienda Speciale, Sviluppo e Territorio), per valorizzare le imprese culturali e creative del territorio attraverso un’area espositiva dedicata per sostenere il sistema produttivo regionale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

conclusa la 35^ edizione di romics grandi maestri mostre straordinarie e un universo di emozioni tra fumetto cinema e musica

© Nerdpool.it - Conclusa la 35^ edizione di Romics: grandi maestri, mostre straordinarie e un universo di emozioni tra fumetto, cinema e musica

In questa notizia si parla di: conclusa - edizione

Cronoscalata "Pretalando" 2025: come si è conclusa la VI edizione dell'evento sportivo

Senigallia, l'onda di XMasters travolge la Spiaggia di Velluto: 65mila presenze per l'edizione 2025 appena conclusa

Nel cuore scintillante della Costa Smeralda, tra eleganza, tradizione e sport, si è conclusa con successo la quinta edizione dell'Italia Polo Challenge - Porto Cervo

Romics 35° Edizione 2-5 ottobre 2025 - Scopriamo insieme come sono andati questi quattro giorni. Scrive icrewplay.com

conclusa 35^ edizione romicsTorna il Romics alla Fiera di Roma nel segno di Snoopy e dei Peanuts - Convogli speciali di Trenitalia e annullo dedicato delle Poste La 35^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, si terrà in Fiera Roma dal 2 al 5 ottobre. Riporta terzobinario.it

Cerca Video su questo argomento: Conclusa 35^ Edizione Romics