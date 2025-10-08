Conclusa la 35^ edizione di Romics | grandi maestri mostre straordinarie e un universo di emozioni tra fumetto cinema e musica

La 35^ edizione di Romics – Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, appena conclusa, ha registrato un grande successo di pubblico. Dal 2 al 5 ottobre, l’evento ha accolto visitatori nei 5 padiglioni di Fiera Roma, con oltre 70.000 mq di spazi espositivi. Romics, manifestazione fieristica internazionale certificata da ISFCERT, istituto ufficiale riconosciuto da Accredia, ha ospitato più di 350 espositori nazionali e internazionali. Rinnovate le collaborazioni istituzionali: sono 34 le imprese del Lazio nell’ambito della collettiva promossa da Regione Lazio, Lazio Innova e Camera di Commercio di Roma (tramite la sua Azienda Speciale, Sviluppo e Territorio), per valorizzare le imprese culturali e creative del territorio attraverso un’area espositiva dedicata per sostenere il sistema produttivo regionale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

