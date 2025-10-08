Concerto omaggio a Perotti la festa alla Cesalpino

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 8 ottobre 2025 –  In arrivo un concerto ricordo in omaggio della prof. Giuliana Perotti. Il 17 ottobre prossimo ci sarà ad Arezzo, all'Istituto Comprensivo Cesalpino, una giornata per Giuliana Perotti, pianista di Sanremo, che ha insegnato presso la scuola sin dalla creazione del Corso a indirizzo musicale, prima sperimentazione del genere in Italia, nel 1977. L'appuntamento è per le ore 17,30 nell'Aula Magna della scuola Cesalpino in piazza Fanfani. L'incontro ad ingresso libero, prevede vari interventi. Ci sarà la dottoressa Sandra Guidelli, dirigente scolastico dell'Ic Cesalpino, il vice sindaco del Comune di Arezzo Lucia Tanti, parteciperà il provveditore agli studi Lorenzo Pierazzi, il prof Claudio Santori, Giuseppe Tavanti e Piero Graglia dell'università degli studi di Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

concerto omaggio a perotti la festa alla cesalpino

© Lanazione.it - Concerto omaggio a Perotti, la festa alla Cesalpino

In questa notizia si parla di: concerto - omaggio

Max Pezzali: l’omaggio a Ayrton Senna nel concerto di Imola

Mina project in jazz: al Miles Davis concerto omaggio all'icona della musica italiana

Simon Zhu in concerto a Villa San Michele: il premio Paganini fa tappa ad Anacapri con un omaggio a Mozart, Brahms e Paganini

Concerto omaggio a Perotti. La festa alla Cesalpino - Il 17 ottobre prossimo ci sarà ad Arezzo, all’Istituto Comprensivo ... Si legge su msn.com

concerto omaggio perotti festaAll'IC Cesalpino un concerto ricordo in omaggio della prof. Giuliana Perotti - Pianista e docente di pianoforte presso la scuola sin dall'inizio del corso di sperimentazione a indirizzo musicale nel 1977 ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Concerto Omaggio Perotti Festa