Concerto omaggio a Perotti la festa alla Cesalpino
Arezzo, 8 ottobre 2025 – In arrivo un concerto ricordo in omaggio della prof. Giuliana Perotti. Il 17 ottobre prossimo ci sarà ad Arezzo, all'Istituto Comprensivo Cesalpino, una giornata per Giuliana Perotti, pianista di Sanremo, che ha insegnato presso la scuola sin dalla creazione del Corso a indirizzo musicale, prima sperimentazione del genere in Italia, nel 1977. L'appuntamento è per le ore 17,30 nell'Aula Magna della scuola Cesalpino in piazza Fanfani. L'incontro ad ingresso libero, prevede vari interventi. Ci sarà la dottoressa Sandra Guidelli, dirigente scolastico dell'Ic Cesalpino, il vice sindaco del Comune di Arezzo Lucia Tanti, parteciperà il provveditore agli studi Lorenzo Pierazzi, il prof Claudio Santori, Giuseppe Tavanti e Piero Graglia dell'università degli studi di Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: concerto - omaggio
Max Pezzali: l’omaggio a Ayrton Senna nel concerto di Imola
Mina project in jazz: al Miles Davis concerto omaggio all'icona della musica italiana
Simon Zhu in concerto a Villa San Michele: il premio Paganini fa tappa ad Anacapri con un omaggio a Mozart, Brahms e Paganini
Sarà il concerto omaggio a Pino Daniele “Il cielo è pieno di stelle” con Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Olivier Mazzariello al pianoforte, ad aprire, sabato 11 ottobre, la 57esima rassegna del cartellone degli Amici della Musica, direzione artistica Antonella - facebook.com Vai su Facebook
L'omaggio a Mogol, il concerto tributo a Lucio Battisti e un ballo scatenato sulle note di "Un'avventura". Si conclude così la prima giornata della festa di #forzaitalia a Telese Terme (Bn) intitolata Libertà. #Tajani posta il video su IG, polemiche nei commenti - X Vai su X
Concerto omaggio a Perotti. La festa alla Cesalpino - Il 17 ottobre prossimo ci sarà ad Arezzo, all’Istituto Comprensivo ... Si legge su msn.com
All'IC Cesalpino un concerto ricordo in omaggio della prof. Giuliana Perotti - Pianista e docente di pianoforte presso la scuola sin dall'inizio del corso di sperimentazione a indirizzo musicale nel 1977 ... Riporta lanazione.it