Concerti dj set mercatini animazione per bambini e sapori locali è tempo di Clautunno

Pordenonetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Claut l’autunno porta con sé due giornate di musica, sport e tradizione. Sabato 11 e domenica 12 ottobre piazza San Giorgio diventerà il cuore pulsante di Clautunno 2025, la festa che unisce lo spirito sportivo della Valcellina con la voglia di stare insieme, tra concerti, dj set, mercatini. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concerti - mercatini

Ferragosto a Porto Recanati e Porto Potenza . Mercatini, concerti, street food e fuochi d’artificio

Birra, food truck, concerti e mercatini: il Buscherini Beer Fest ritorna per due lunghi weekend in mezzo al verde

Nuovi concerti, feste, mercatini e cultura tra gli eventi del weekend

Milano Music Week, sui Navigli una giornata dedicata al vinile: mercatino dei dischi, dj set, concerti e incontri - Il più tradizionale tra i supporti con i quali ascoltare musica è una realtà, seppur di nicchia, che gode di ottima salute. milano.corriere.it scrive

concerti dj set mercatiniOktoberfest, dj set con Gabry Ponte, mostre e mercatini: ecco come trascorrere l'ultimo week end di settembre in Granda - Ad Alba comincia a sentirsi l’aria di Palio con l’investitura del podestà, mentre prosegue la stagione dei mercatini e dei festival, sparsi un po’ ovunque in Granda, completati dalle ultime feste patr ... Da targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Concerti Dj Set Mercatini