Concerti dj set mercatini animazione per bambini e sapori locali è tempo di Clautunno
A Claut l’autunno porta con sé due giornate di musica, sport e tradizione. Sabato 11 e domenica 12 ottobre piazza San Giorgio diventerà il cuore pulsante di Clautunno 2025, la festa che unisce lo spirito sportivo della Valcellina con la voglia di stare insieme, tra concerti, dj set, mercatini. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: concerti - mercatini
Ferragosto a Porto Recanati e Porto Potenza . Mercatini, concerti, street food e fuochi d’artificio
Birra, food truck, concerti e mercatini: il Buscherini Beer Fest ritorna per due lunghi weekend in mezzo al verde
Nuovi concerti, feste, mercatini e cultura tra gli eventi del weekend
Ottobre sulla Riviera di Rimini è tutto da vivere! Concerti, mostre, mercatini, sagre e spettacoli di Halloween ti aspettano tra mare e borghi. Scopri qui il calendario completo degli eventi e scegli come vivere il tuo autunno in Riviera: https://riviera.rimini.it/it/n - facebook.com Vai su Facebook
Milano Music Week, sui Navigli una giornata dedicata al vinile: mercatino dei dischi, dj set, concerti e incontri - Il più tradizionale tra i supporti con i quali ascoltare musica è una realtà, seppur di nicchia, che gode di ottima salute. milano.corriere.it scrive
Oktoberfest, dj set con Gabry Ponte, mostre e mercatini: ecco come trascorrere l'ultimo week end di settembre in Granda - Ad Alba comincia a sentirsi l’aria di Palio con l’investitura del podestà, mentre prosegue la stagione dei mercatini e dei festival, sparsi un po’ ovunque in Granda, completati dalle ultime feste patr ... Da targatocn.it