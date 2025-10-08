Conceicao UFFICIALE la nomina all’Al Ittihad | l’ex Inter e Milan riparte dall’Arabia Saudita

Inter News 24 Conceicao, il comunicato ufficiale dell’Al Ittihad sulla nomina dell’ex Inter e Milan come nuovo allenatore. Tutti i dettagli in merito. Dopo una breve e poco fortunata esperienza sulla panchina del Milan, Sergio Conceicao ha trovato una nuova opportunità in Arabia Saudita. L’ex calciatore dell’ Inter, infatti, è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore dell’ Al Ittihad, club che nei giorni scorsi aveva esonerato l’ex nerazzurro Laurent Blanc. L’annuncio è arrivato tramite un tweet ufficiale del club saudita, che ha confermato l’ingaggio di Conceicao, segno di un nuovo inizio per l’ex allenatore del Porto. 🔗 Leggi su Internews24.com

