Con Tudor è già finita via subito dalla Juve | fallimento Comolli

Sportface.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi due mesi di competizioni, alla Cortinassa è già tempo di bilanci. Per Damien Comolli rischia di arrivare il primo fallimento da DG della Juve. Mentre Milan e Inter sembrano procedere spedite, offrendo continuità e spettacolo in Serie A, a Torino la musica è decisamente diversa. La Juventus di Igor Tudor è intrappolata in una spirale di pareggi che ricorda sinistramente quella vissuta la scorsa stagione con Thiago Motta, quando i bianconeri inanellarono ben dodici X tra settembre e marzo. Ora i segni di quella sindrome sembrano riaffiorare: cinque pareggi consecutivi, un attacco che non punge e un gioco che fatica a trovare sbocchi. 🔗 Leggi su Sportface.it

