Con Pozzecco situazione delicata non pensavo ci fossero dubbi Mia moglie morsa da uno squalo e incinta quanti pensieri | parla Gallinari

“Non nascondo di aver immaginato che potessimo andare più avanti: ci abbiamo provato, ma è stato vano”. C’è un po’ di delusione nelle parole di Danilo Gallinari che, a distanza di un mese dall’eliminazione a Eurobasket contro la Slovenia, è tornato a parlare al Corriere della Sera. “Avevamo un piano che, banalmente, non ha funzionato. L’abbiamo cambiato in corsa e le cose sono migliorate: Doncic negli ultimi due quarti ci ha segnato 12 punti, non i 30 dei primi due. A saperlo prima.”. L’Europeo, il futuro, ma soprattutto le condizioni della moglie Eleonora Boi – morsa da uno squalo ad agosto – e il suo rapporto con Pozzecco, spesso non serenissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

