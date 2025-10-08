Con l’apertura dei laboratori scientifici parte il Festival Cosmos
Partenza in grande stile per l’edizione 2025 del “Festival Cosmos, scienza cultura, società", organizzato a Reggio Calabria dalla Città metropolitana in sinergia con il ministero dell’Istruzione e del Merito, il ministero degli Affari Esteri e la Società astronomica italiana. Con l’avvio dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Apertura iscrizioni al laboratorio didattico di sabato 11 ottobre Oro giallo: scopriamo il mondo delle api, al Mercato Campagna Amica di Porta Galliera Un laboratorio per entrare nel cuore dell'alveare
Le indagini con la scienza - La ricerca delle impronte digitali, l’analisi delle tracce e delle orme, il rilievo sulla scena del crimine. Si legge su rainews.it