Con l’apertura dei laboratori scientifici parte il Festival Cosmos

Reggiotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partenza in grande stile per l’edizione 2025 del “Festival Cosmos, scienza cultura, società", organizzato a Reggio Calabria dalla Città metropolitana in sinergia con il ministero dell’Istruzione e del Merito, il ministero degli Affari Esteri e la Società astronomica italiana. Con l’avvio dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: apertura - laboratori

Le indagini con la scienza - La ricerca delle impronte digitali, l’analisi delle tracce e delle orme, il rilievo sulla scena del crimine. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: L8217apertura Laboratori Scientifici Parte