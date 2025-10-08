Comunicato Stampa | CRV - ‘Sensual Dance Fit' Cestari Lega- LV | Un progetto delle donne per le donne

Iltempo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Arv) Venezia 8 ott. 2025 - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Laura Cestari (Lega - LV) ha presentato il progetto di Carolyn Smith ‘Sensual Dance Fit', promosso dalla Scuola Fantasy Fly Dance di Rovigo. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa crv 8216sensual dance fit cestari lega lv un progetto delle donne per le donne

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - ‘Sensual Dance Fit', Cestari (Lega- LV): “Un progetto delle donne per le donne"

In questa notizia si parla di: comunicato - stampa

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi

Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque

Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"

comunicato stampa crv 8216sensualComunicato Stampa: CRV - Presentato il libro di Maria Cristina Strocchi “Psicologia e non solo" -  Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha presentato oggi a Venezia, nella sala stampa Oriana ... iltempo.it scrive

Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto la rassegna enogastronomica ‘Recantina e Tartufo' -      Oggi, a palazzo Ferro Fini, il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha presentato la ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Comunicato Stampa Crv 8216sensual