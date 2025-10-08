(Arv) Venezia 8 ott. 2025 - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Laura Cestari (Lega - LV) ha presentato il progetto di Carolyn Smith ‘Sensual Dance Fit', promosso dalla Scuola Fantasy Fly Dance di Rovigo. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - ‘Sensual Dance Fit', Cestari (Lega- LV): “Un progetto delle donne per le donne"