Comunicato Stampa | CRV - Presidente Ciambetti | Ricevuto Massimo Zen | c' è bisogno di riformare la giustizia carceraria

(Arv) Venezia 8 ott. 2025 - “Ho ricevuto e ascoltato con attenzione la storia di Massimo Zen, la guardia giurata di Cittadella che il 22 aprile del 2017 uccise, a Barcon di Vedelago, Manuel Major con un colpo di pistola che ferì mortalmente il bandito, mentre era in fuga a bordo di una Bmw, e graziato nei giorni scorsi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una storia che mi ha colpito profondamente e che ho seguito con attenzione sin dai primi momenti. Massimo Zen si è trovato coinvolto in un fatto di cronaca che lo ha visto successivamente rinchiuso nel carcere di Montorio, a Verona, e dal carcere ha affrontato lunghe battaglie giudiziarie anche per il riconoscimento del suo stato di salute e del suo diritto alle cure”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

