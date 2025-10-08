Comunicato Stampa | CRV - Presentato il libro di Maria Cristina Strocchi Psicologia e non solo

(Arv) Venezia 8 ott. 2025 - Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha presentato oggi a Venezia, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, il libro di Maria Cristina Strocchi “Psicologia e non solo: per illuminare la nostra strada”, curato da Arrigo Abalti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presentato il libro di Maria Cristina Strocchi “Psicologia e non solo"

