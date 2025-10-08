(Arv) Venezia 8 ott. 2025 - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha presentato la rassegna enogastronomica ‘Recantina & Tartufo', che si articola in sette serate di gala, dal 30 ottobre all'11 dicembre, tra Asolo e Montello, lungo l'omonima Strada del Vino, coinvolgendo i ristoranti del territorio per riscoprire e promuovere due prodotti di eccellenza, quali il vitigno Recantina e il tartufo nero del Grappa.Sono intervenuti anche Simone Rech, presidente della ‘Strada del Vino Asolo e Montello', Giovanni Ciet, rappresentante del Consorzio Vini Asolo e Montello, Bruno Ceccato, presidente dell'associazione ‘Tartufo del Grappa', Christian Brugnaro, responsabile Confcommercio Treviso, delegazione Asolo e Montebelluna, e Loris De Miranda, presidente Agriturismi ‘Terranostra' Coldiretti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto la rassegna enogastronomica ‘Recantina e Tartufo'