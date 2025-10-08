Comune | inaugurati otto nuovi parchi inclusivi

Parmatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono conclusi i lavori del progetto “Inclusione è emozione in movimento – Giocare senza barriere”, che ha portato alla realizzazione di otto nuovi parchi gioco inclusivi distribuiti nei quartieri della città. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di Fondazione Cariparma, che ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comune - inaugurati

Milano, al parco Cascina Merlata inaugurati otto percorsi dove andare a correre: i nuovi tracciati di 10 km in 30 ettari di verde - Oggi, infatti, sono stati inaugurati otto nuovi percorsi di allenamento immersi in 30 ettari di verde ... Si legge su milano.corriere.it

Inaugurati i nuovi campi da padel del Circolo Ponte Milvio Tennis Club: una giornata di sport, inclusione e partecipazione - Sono stati inaugurati i nuovi cinque campi da padel del Circolo Ponte Milvio Tennis Club, impianto sportivo municipale del Comune di Roma, nel cuore del Municipio II. Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Inaugurati Otto Nuovi