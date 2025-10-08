Comune | inaugurati otto nuovi parchi inclusivi

Sono conclusi i lavori del progetto “Inclusione è emozione in movimento – Giocare senza barriere”, che ha portato alla realizzazione di otto nuovi parchi gioco inclusivi distribuiti nei quartieri della città. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di Fondazione Cariparma, che ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it