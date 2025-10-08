Comune contributi per i libri della scuola Primaria e Secondaria | ecco come accedere alle agevolazioni

Il Comune di Palermo per l’anno scolastico 20252026 provvederà all’erogazione e al rimborso delle cedole degli studenti della scuola Primaria alle librerie accreditate, presso cui la cedola è stata fruita. Sarà cura delle istituzioni scolastiche diffondere alle famiglie l’avvenuta generazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it