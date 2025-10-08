Comune a caccia di 91 ' furbetti' che hanno evaso l' Imu | 228mila euro da incassare
L’amministrazione comunale di Maddaloni avvia una nuova offensiva contro l’evasione tributaria e mette nel mirino 91 contribuenti – tra persone fisiche e giuridiche – che non avrebbero versato, o lo avrebbero fatto in maniera irregolare, l’Imu relativa all’anno 2020.Secondo quanto comunicato dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it
