Sono stati completati i nove impianti fotovoltaici realizzati in altrettanti edifici pubblici della Bassa Romagna, nell’ambito del progetto ‘ Energy Smart School ’. Il progetto è stato realizzato dal Coordinamento servizi tecnici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e rientra nel programma straordinario di investimento per Unioni di Comuni 2023 della Regione Emilia-Romagna, per un investimento di circa 600mila euro, finanziati al 95% dalla Regione e per la parte restante dai singoli Comuni. In tutto si tratta di nove impianti fotovoltaici – uno per ciascun territorio comunale – di una potenza di 20 Kw ciascuno, che sono stati installati sui tetti di sei scuole e tre palestre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Completati nove impianti fotovoltaici su scuole e palestre