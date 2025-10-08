Como addizionale comunale Irpef 2026 | aliquota confermata allo 0,70% ed esenzione a 15mila euro
Per i contribuenti comaschi nel 2026 non cambierà nulla sull’addizionale comunale Irpef: l’aliquota resta allo 0,70% e la soglia di esenzione è confermata a 15.000 euro di reddito imponibile. È quanto prevede la proposta che la giunta ha trasmesso al Consiglio comunale per l’approvazione, dopo il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: como - addizionale
Como, addizionale comunale Irpef 2026: aliquota confermata allo 0,70% ed esenzione a 15mila euro
Il prossimo stipendio sarà più basso: come calcolare l'impatto dell'addizionale Irpef sulla vostra busta paga - facebook.com Vai su Facebook
Como, addizionale comunale Irpef 2026: aliquota confermata allo 0,70% ed esenzione a 15mila euro - Nessun aumento rispetto al 2025: consolidata la riduzione avviata nel 2023. Secondo quicomo.it
Addizionale regionale all’Irpef 2025, quali sono le Regioni più care? - Le addizionali regionali sono le imposte sul reddito applicate dalla Regione in cui si risiede. Scrive money.it