Tempo di lettura: 2 minuti “Ritengo necessario fare piena luce sull’accaduto, verificando la fondatezza dei fatti e le eventuali criticità organizzative o amministrative che possano aver determinato la decisione. È fondamentale garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori con disabilità e promuovere una cultura scolastica realmente inclusiva, in linea con i valori della nostra città”. Lo sottolinea, in una nota, Massimo Cilenti, presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Napoli, in merito al caso di n bimbo con disabilità al quale una scuola del Vomero avrebbe negato l’iscrizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Commissione Politiche sociali: “Chiarezza su caso bimbo disabile”