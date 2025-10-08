Commissione Covid grave accusa a Conte | Decise il lockdown col favore delle tenebre
Resta avvolta nell’oscurità la dinamica che ha portato l’allora governo Conte-bis al lockdown nazionale. È ancora viva nella memoria di molti cittadini la diretta televisiva dell’allora presidente del Consiglio – la prima di una serie che costelleranno la stagione pandemica – in cui annunciava l’estensione del confinamento dalla Lombardia al resto della Nazione. L’oscura scelta del lockdown. Ieri, a seguito dell’audizione dell’ex componente del Cts, il professor Luca Richeldi, direttore dell’Unità operativa complessa di pneumologia e del Cemar – Centro malattie dell’apparato respiratorio del Policlinico universitario Agostino Gemelli, si è venuti a conoscenza del fatto che la decisione del lockdown non fu presa in una riunione ufficiale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
