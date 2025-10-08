commissariato cambio al timone arriva il vice questore pignataro

Cambio della guardia al commissariato di San Giovanni in Persiceto. Nei giorni scorsi il dirigente della polizia di Stato, Cataldo Pignataro, ha preso il testimone da Gabriella Panarace. Pignataro, 54 anni, vice questore, ha una lunga esperienza professionale in diversi incarichi di dirigente in Calabria – come a Crotone, Reggio Calabria e Cosenza – dove si è occupato tra l’altro dell’ufficio volanti, della squadra mobile, della divisione anticrimine, del commissariato Conigliano Rossano ma anche dell’ufficio immigrazione. E giovedì scorso, nel palazzo comunale, è stato ricevuto assieme al questore di Bologna, Antonio Sbordone, dal sindaco Lorenzo Pellegatti, dalla presidente del consiglio comunale Carmela Epifani, dal comandante della polizia locale, Luca Nasci e da alcuni carabinieri graduati della compagnia di Persiceto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

