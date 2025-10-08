Commercio Cuba guarda con interesse a Tarquinia
A Tarquinia per valutare la possibilità di stringere nuovi legami commerciali tra la città etrusca e il territorio cubano. Il direttore del commercio e degli investimenti esteri e della cooperazione internazionale della provincia di Artemisa, Jorge Luis Oramas Vargas, è stato accolto al palazzo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: commercio - cuba
PERCHE' LA NECESSITA' URGENTE DI UNA CAMPAGNA NAZIONALE PER AIUTARE IL SISTEMA ELETTRO ENERGETICO CUBANO. Cuba in cifre: quale impatto ha il blocco statunitense sul sistema elettrico nazionale? Il ministro degli Esteri cubano, Brun - facebook.com Vai su Facebook