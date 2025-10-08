Come usare su WhatsApp le chiamate pianificate | è la nuova funzione arrivata agli utenti
Con il nuovo aggiornamento, gli utenti potranno pianificare le chiamate, gestire i partecipanti in modo centralizzato e reagire durante una conversazione senza interrompere chi parla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
