L’impegno dei volontari dell’ Anpas non si ferma mai, specialmente quando si tratta di emergenze. L’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze è una organizzazione laica, fatta da volontari e volontarie che, ogni giorno, costruiscono una società più giusta e solidale attraverso lo sviluppo di una cultura della solidarietà e dei diritti e la creazione di comunità solidali in Italia e all’estero. E, da come si legge ne suo statuto, è fondamentale essere preparati e formati per affrontare ogni scenario, e l’utilizzo in sicurezza di tutti i macchinari è indispensabile. Infatti domenica scorsa a Pistoia si è tenuto un ulteriore corso di formazione Anpas e questa volta era dedicato all’ uso della motosega: una competenza cruciale, soprattutto negli interventi di Protezione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come usare la motosega: lezione per i volontari