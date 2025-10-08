Come sta Dolly Parton? La sorella chiede di pregare per lei poi si corregge

Hanno scatenato preoccupazioni le parole della sorella di Dolly Parton sulla cantante che nei giorni scorsi ha cancellato alcuni concerti a causa di problemi di salute: "Pregate per lei" poi si corregge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

sta dolly parton sorellaDolly Parton annulla tutti i concerti, la sorella: «Pregate per lei». Come sta la cantante 79enne (dopo la morte del marito) - La sorella della celebre cantante country americana, Freida, ha chiesto ... Secondo msn.com

sta dolly parton sorellaDolly Parton non sta bene, la sorella chiedere di pregare per lei - Freida Parton ha aggiornato i fan sulle condizioni della Regina del Country, che due settimane fa aveva rinviato la residency in programma a dicembre a Las Vegas per non specificati “problemi di ... Lo riporta tg24.sky.it

