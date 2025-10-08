All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La giacca Barbour da uomo è il capospalla mai-più-senza della stagione, e questo ormai lo sappiamo. Ma come indossarla al meglio? E come valorizzarla nei nostri look da campagna inglese? Semplice, dobbiamo scegliere gli accessori giusti, quelli che fanno sempre la differenza. Le barn jacket con colletto di velluto, giacche cerate per gli amici, chiedono di essere accompagnate da cappelli, sciarpe, stivali di tutto punto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come spingere l'aura del tuo Barbour al massimo con questi accessori in super offerta