Come personalizzare una casa fredda | la regola del 60-30-10 spiegata dall'interior designer

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come trasformare una casa dallo stile minimal in un ambiente moderno, colorato e personalizzato? Lo abbiamo chiesto a Dino Bitetta, interior designer molto famoso sui social: ecco cos'è la regola del 60-30-10 che ci ha illustrato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: personalizzare - casa

personalizzare casa fredda regolaCome personalizzare una casa “fredda”: la regola del 60-30-10 spiegata dall’interior designer - Come trasformare una casa dallo stile minimal in un ambiente moderno, colorato e personalizzato? Come scrive fanpage.it

Casa fredda, non aprire mai le finestre in questo momento della giornata | Stai gelando e buttando via 400€ senza accorgertene - L'inverno è alle porte, ma non devi scoraggiarti. Scrive romait.it

Cerca Video su questo argomento: Personalizzare Casa Fredda Regola