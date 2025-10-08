come pechino adatta la sua influenza nel mondo ne parla il china index

Nel mondo post-pandemico l’influenza della Repubblica Popolare Cinese è sì commercio e diplomazia, ma anche intreccio di tecnologia, regole e narrazioni che penetra in profondità nelle società. Se l’Europa parla di de-risking, imponendo screening sugli investimenti e limitando Huawei nelle reti 5G, altrove Pechino avanza senza ostacoli. L’uscita dell’Italia dalla Belt and Road Initiative a fine 2023 ha avuto un valore simbolico per l’Unione, ma nel frattempo l’Africa e l’America Latina si consolidano come nuovi terreni di espansione cinese. Il China Index 2024, coordinato da Doublethink Lab con la rete China in the World, è una mappatura completa su scala globale dell’influenza cinese. 🔗 Leggi su Formiche.net

