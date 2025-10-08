Come Pechino adatta la sua influenza nel mondo Ne parla il China Index

Formiche.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo post-pandemico l’influenza della Repubblica Popolare Cinese è sì commercio e diplomazia, ma anche intreccio di tecnologia, regole e narrazioni che penetra in profondità nelle società. Se l’Europa parla di de-risking, imponendo screening sugli investimenti e limitando Huawei nelle reti 5G, altrove Pechino avanza senza ostacoli. L’uscita dell’Italia dalla Belt and Road Initiative a fine 2023 ha avuto un valore simbolico per l’Unione, ma nel frattempo l’Africa e l’America Latina si consolidano come nuovi terreni di espansione cinese. Il China Index 2024, coordinato da Doublethink Lab con la rete China in the World, è una mappatura completa su scala globale dell’influenza cinese. 🔗 Leggi su Formiche.net

come pechino adatta la sua influenza nel mondo ne parla il china index

© Formiche.net - Come Pechino adatta la sua influenza nel mondo. Ne parla il China Index

In questa notizia si parla di: pechino - adatta

pechino adatta sua influenzaCome Pechino adatta la sua influenza nel mondo. Ne parla il China Index - pandemico l’influenza della Repubblica Popolare Cinese è sì commercio e diplomazia, ma anche intreccio di tecnologia, regole e narrazioni che penetra in profondità nelle società. formiche.net scrive

D’Alema sorridente a fianco di autocrati anti-occidentali a Pechino, Papetti: «Non c’è da sorprendersi, la sua storia parla chiaro» - Caro lettore, la presenza di Massimo D'Alema a Pechino a fianco di XI, Putin e gli altri era forse inattesa, ma non sorprendente. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Pechino Adatta Sua Influenza