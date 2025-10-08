Come le nuove tecnologie stanno cambiando il modo di seguire lo sport

Dalle partite in diretta ai contenuti on demand, l’esperienza dello spettatore si è spostata sempre più verso ambienti interattivi e personalizzabili. Ecco che le tecnologie emergenti stanno riscrivendo non solo la fruizione degli eventi, ma anche l’ interazione tra tifosi, atleti e contenuti. Oggi gli spettatori cercano aggiornamenti in tempo reale, statistiche avanzate, replay da più angolazioni e contenuti extra fruibili ovunque si trovino. A questo si aggiungono le nuove frontiere dell’ intelligenza artificiale e della realtà aumentata, che permettono un livello di coinvolgimento mai visto prima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come le nuove tecnologie stanno cambiando il modo di seguire lo sport

