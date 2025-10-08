Come l’angolo delle anche altera l’equilibrio posturale

L'angolo delle anche ha un'importanza certamente non trascurabile nel regolare la nostra postura perché basta una piccola inclinazione per mandare fuori asse tutto il corpo. La maggior parte di noi tende a trascorrere sempre più tempo da seduta ed è risaputo che questa abitudine possa avere effetti negativi sul corpo. Non parliamo dei chili di troppo, ma di qualcosa di più sottile e spesso trascurato: l'angolo delle anche. Probabilmente hai già notato la tendenza a incurvarti dopo ore passate sul divano. Adesso, però, scriviamo di un fenomeno ancora più profondo: l’inclinazione pelvica anteriore. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

