Come ha fatto John Lennon a capire che Nixon lo faceva spiare | l’intervista ritrovata in uno scantinato
Nicky Horne aveva 24 anni ed era un promettente DJ della Capital Radio di Londra quando fu invitato nell’appartamento newyorkese di John Lennon per un’intervista. Tutto ciò è accaduto cinquant’anni fa ma la chiacchierata con il Beatle non fu mai pubblicata integralmente e poi del tutto dimenticata. Horne però qualche tempo fa nello scantinato di casa, dentro una scatola impolverata, ha ritrovato le bobine originali integrali e, secondo quanto raccontato al The Guardian, ha pensato: «Questa è polvere d’oro ». E non si sbagliava. Le dichiarazioni di Lennon, che sarà ucciso di lì a poco, circa cinque anni dopo, la sera dell’8 dicembre 1980, proprio all’ingresso di quell’appartamento del Dakota Building, dove viveva con Yoko Oko, da Mark David Chapman, oggi risuonano ancor più forti. 🔗 Leggi su Open.online
