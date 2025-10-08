Come ha fatto Cristiano Ronaldo a diventare il primo giocatore miliardario della storia del calcio

Cristiano Ronaldo ha disintegrato un nuovo record: è il primo calciatore a diventare miliardario secondo il Bloomberg Billionaires Index che ha analizzato il suo patrimonio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cristiano - ronaldo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: arriva l'annuncio social

Milan, un Rafa Leao alla Cristiano Ronaldo per Allegri: il tecnico gli disegna la squadra intorno

A Cristiano Ronaldo è crollato il mondo addosso: un disastro

Cristiano Ronaldo è ufficialmente il primo calciatore miliardario della storia: le cifre sono fuori dal mondo - X Vai su X

Avrà anche compiuto 40 anni a febbraio, ma Cristiano Ronaldo non si ferma mai quando c’è da guadagnare. Bloomberg ha certificato che CR7 ha ufficialmente superato ad ottobre la soglia di 1,4 miliardi di dollari di introiti in carriera (al cambio attuale 1,21 mi - facebook.com Vai su Facebook

Come ha fatto Cristiano Ronaldo a diventare il primo giocatore miliardario della storia del calcio - Cristiano Ronaldo ha disintegrato un nuovo record: è il primo calciatore a diventare miliardario secondo il Bloomberg Billionaires Index che ha analizzato ... Secondo fanpage.it

Cristiano Ronaldo ammette: "Ho usato l'IA per il discorso di oggi. Trofeo speciale e bellissimo" - Cristiano Ronaldo avrà anche conquistato il mondo del calcio con i suoi ineguagliabili successi, ma anche il leggendario attaccante si emoziona. Riporta tuttomercatoweb.com