Come ha fatto Cristiano Ronaldo a diventare il primo giocatore miliardario della storia del calcio

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo ha disintegrato un nuovo record: è il primo calciatore a diventare miliardario secondo il Bloomberg Billionaires Index che ha analizzato il suo patrimonio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cristiano - ronaldo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: arriva l'annuncio social

Milan, un Rafa Leao alla Cristiano Ronaldo per Allegri: il tecnico gli disegna la squadra intorno

A Cristiano Ronaldo è crollato il mondo addosso: un disastro

ha fatto cristiano ronaldoCome ha fatto Cristiano Ronaldo a diventare il primo giocatore miliardario della storia del calcio - Cristiano Ronaldo ha disintegrato un nuovo record: è il primo calciatore a diventare miliardario secondo il Bloomberg Billionaires Index che ha analizzato ... Secondo fanpage.it

ha fatto cristiano ronaldoCristiano Ronaldo ammette: "Ho usato l'IA per il discorso di oggi. Trofeo speciale e bellissimo" - Cristiano Ronaldo avrà anche conquistato il mondo del calcio con i suoi ineguagliabili successi, ma anche il leggendario attaccante si emoziona. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Ha Fatto Cristiano Ronaldo