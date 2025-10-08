Come funziona AI Mode di Google | svolta epocale per le ricerche Arriva oggi in Italia ma non per tutti

L’era delle "ricerche conversazionali” è ufficialmente iniziata. Da oggi, in Italia sarà possibile utilizzare AI Mode: una modalità che trasforma il motore di ricerca in un assistente intelligente capace di dialogare con l’utente. Attivando l’AI di Mountain View, è possibile ottenere risultati strutturati a domande più complesse e articolate di quelle che siamo soliti fare su Google. Dopo i test negli Stati Uniti e Regno Unito, la funzione approda nel nostro Paese come parte del programma sperimentale Search Labs, che consente di testare le funzioni più avanzate di Google Search basate sul modello linguistico Gemini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Google lancia AI Mode in Italia: cos’è e come funziona

